Насекомые будут истреблять пшеницу с каждым годом больше в несколько раз

Сегодня, 10:55 \\ Наука

Насекомые каждый год будут уничтожать все больше урожая пшеницы. Лишь при выращивании генно-модифицированных сортов можно избежать данной проблемы. Несколько образцов уже можно достать, но при их выращивании невозможно будет продать продукт в какой-либо стране.

 Возникновение проблемы насекомых произошла из-за глобального потепления. Также в будущем году пропадет на 46% больше урожая, чем в 2018 году. Обычные обработки уже не смогут помочь в решении вопроса и вырастить больше зерновых. Только разработки ученых помогут и истребят насекомых-вредителей.

Новые пробные сорта генно-модифицированной пшеницы на сегодняшний день являются только экспериментальной. Главная причина, что данная пшеница по составу твердая. А та, из которой производят хлеб, мягкая и состоящая из нескольких элементов.

Благодаря ученым из Китая и Америки продвижения в сфере разработок и улучшений пшеницы дают положительные результаты. Исследователи из КНР при помощи точечной модификации смогли убрать ген MLO. Из-за этого пшеница, которая на сегодняшний день является лишь экспериментальной, стала намного устойчивей к мучнистой росе. Это означает, что растения пшеницы не подвергаются заболеваниям, которые вызваны грибами рода Blumeria graminis.

Ранее Владимир Платонов, который является кандидатом наук, решил принять участие в выставке «Золотая осень» в Москве. Мужчина приехал из Никифоровского района села Екатеринино. Житель получил медаль за то, что вырастил редкую культуру под названием амаранта.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии. Специалисты советуют чаще посещать кабинет стамотологадля снижения риска заболевания.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

Чернохвостые олени убивают самый тяжелый в мире организм

 Животные объедают Пандо и не дают ему развиваться. Об этом пишет издание PLoS ONE.

В 39 лет скончался актер сериала "Пятницкий" Дмитрий Солодовник

 С 1999 года и до сегодняшнего дня он был сотрудником Государственного академического...

Палеонтологи заподозрили небиологическую природу древнейших отложений

 По одной из версий, строматолиты из Гренландии возрастом 3,7 миллиарда лет образовали...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ