Насекомые будут истреблять пшеницу с каждым годом больше в несколько раз

Насекомые каждый год будут уничтожать все больше урожая пшеницы. Лишь при выращивании генно-модифицированных сортов можно избежать данной проблемы. Несколько образцов уже можно достать, но при их выращивании невозможно будет продать продукт в какой-либо стране.

Возникновение проблемы насекомых произошла из-за глобального потепления. Также в будущем году пропадет на 46% больше урожая, чем в 2018 году. Обычные обработки уже не смогут помочь в решении вопроса и вырастить больше зерновых. Только разработки ученых помогут и истребят насекомых-вредителей.

Новые пробные сорта генно-модифицированной пшеницы на сегодняшний день являются только экспериментальной. Главная причина, что данная пшеница по составу твердая. А та, из которой производят хлеб, мягкая и состоящая из нескольких элементов.

Благодаря ученым из Китая и Америки продвижения в сфере разработок и улучшений пшеницы дают положительные результаты. Исследователи из КНР при помощи точечной модификации смогли убрать ген MLO. Из-за этого пшеница, которая на сегодняшний день является лишь экспериментальной, стала намного устойчивей к мучнистой росе. Это означает, что растения пшеницы не подвергаются заболеваниям, которые вызваны грибами рода Blumeria graminis.

Ранее Владимир Платонов, который является кандидатом наук, решил принять участие в выставке «Золотая осень» в Москве. Мужчина приехал из Никифоровского района села Екатеринино. Житель получил медаль за то, что вырастил редкую культуру под названием амаранта.