Ученые заявили, что собираются устанавливать связь с подводными пришельцами ради спасения человечества

Сегодня, 00:30 \\ Наука

По данным специалистов, именно подводные обитатели были первыми, кто начал контактировать с инопланетянами. Как сообщает издание "Российский диалог", необходимость этого вызвана приближающейся планетой Нибиру.

 Океанологи рассказали, что приближение Планеты Х может спровоцировать огромное количество катаклизмов на Земле. По словам ученых, древние цивилизации такие, как шумеры, нарекли подводных пришельцев аннуканами. Последние расселились на океанических глубинах и могли взаимодействовать с людьми посредством дельфинов.

В настоящий момент специалисты рассматривают вариант установления связи с морскими представителями внеземных цивилизаций. Они уверены, что этот контакт поможет спасти жизнь на планете. При этом ученые сообщают, что намерены также сообщать о результатах взаимодействия специальным службам. Однако они называют определенное условие: если инопланетяне не выразят отказ в распространении информации.

В настоящее время нельзя точно говорить о существовании в глубинах океана цивилизации пришельцев, эксперты только проверяют достоверность этой теории, ведя поиск доказательств, которые бы могли подтвердить данную гипотезу.

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Автор - Евгения Чернобаб
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