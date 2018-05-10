Ученые в США разработали специальный костюм для супергероев

Американские специалисты создали "нижнее белье для супергероев". У костюма есть определенная функция, благодаря которой он распределяет нагрузку по всему организму при поднятии тяжестей.

Как рассказало издание Аргументы недели, эксперты из США разработали специальную одежду для супергероя. По словам авторов изобретения, оно выглядит, как эластичный облегающий костюм из специальных тканей и каучука. «Умный» комбинезон способен облегчать нагрузку на позвоночник, создавая комфортную поддержку для спины и других частей тела. Костюм оборудован ремешками, которые соединяют части комбинезона.

Первые образцы уже прошли испытания на добровольцах. «Нижнее белье для супергероев» показало свою эффективность и пользу. Благодаря распределению нагрузок становится возможным избежать различных травм и повреждений, которые может получить человек при поднятии тяжестей. По словам эксперта, главной целью разработки являлась помощь людям, испытывающим боли в спине. Специалист по проблемам позвоночника Патрик Льюис рассказал, что костюм переносит основную нагрузку на бедренные мышцы.

Кроме того, изобретение станет полезным не только для тех, кто имеет проблемы со спиной разной степени, но и также пригодится тем, кто работает в условиях постоянного поднятия тяжестей, уверены ученые.