Немцы разработали игровой контроллер для слепых с обратной связью

Необычный аппарат передает в физический мир положение виртуального персонажа игрока и соперника. Ученые из Постдамского университета в Германии представили свой проект на конференции UIST 2018.

Немецкие инженеры во главе с Патриком Баудишем разработали особый игровой контроллер. Он состоит из двух похожих частей с двумя сегментами. Верхняя предназначена для перемещения своего персонажа, а нижняя двигается аналогично перемещениям врагов благодаря двум моторам, создавая обратный отклик. Оба двигаются по схеме пантографа. Игроку необходимо держаться за специальные поворотные ручки.

Патрик Баудиш и его коллеги написали под свой контроллер две игры. Одна посвящена футболу, а другая - стрельбе. Они позволяют соревноваться с другим реальным игроком. В случае с шутером, разработчики добавили обратный отклик на появление объектов из-за препятствия. А в футбольном симуляторе вибрации передают касание мяча.

Немцы испытали проект на шести добровольцах - слепых или с очень плохим зрением. Опробовав контроллер, участники эксперимента испытали большое удовольствие от игры. Они поставили почти 6,67 баллов из 7 возможных за контроль мяча. Однако остались не вполне довольны отображением противника и направлением его движения.