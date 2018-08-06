Ученые выяснили, что девочки-геймеры становятся технарями

Специалисты из Университета Суррея провели исследования и выяснили, что между пристрастием к видеоиграм и определением будущей профессии имеется прямая связь.

Эксперт Анеса Хусейн возглавила научное исследование, в соответствии с которым ей удалось найти прямую связь между предпочтениями в специальностях, на которую в будущем пойдут учиться девушки, и тем, сколько времени они в детстве проводили за компьютерными играми. Ученые сделали вывод, что, если девушки большую часть своего досуга посвящали видеоиграм, то существует очень большая вероятность, что они выберут в итоге техническую специальность.

В исследовании участвовали 8183 англичан. Учитывалось не только пристрастие к компьютерным играм, но также пол, возраст и социально-экономический статус. В результате удалось установить, что как среди девушек, так и среди парней, геймеры в дальнейшем поступали на технические специальности гораздо чаще, чем на гуманитарные. Единственным отличием между полами явилось то обстоятельство, что представители мужской половины юных добровольцев ставили в приоритет профессию в технической сфере, если выражали явное пристрастие не просто к видеоиграм, а именно к мультипреерным играм.