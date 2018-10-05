Вышла на охоту: Выйти замуж за принца Меган Маркл помогла её собака – эксперты

Эксперты из Английского Кеннел-клуба провели масштабный опрос, который помог выяснить секрет всеобъемлющей любви между Меган Маркл и принцем Гарри.

Учёные из кинологического клуба провели опрос среди 2612 британцев. Их просили назвать породу своих собак, а также семейное положение и рассказать, как они оценивают свою возможность завязать долгосрочные романтические отношения. Оказалось, что 87% владельцев собак породы бигль имели самые высокие шансы встретить свою половинку и успешно вступить в брак. Бигль по кличке Гай есть и у Меган Маркл. Вероятно, именно эта собака помогла герцогине покорить сердце принца, поскольку сейчас Гай проживает вместе с хозяйкой в дворце, имеет именную накидку и питается только органической едой.

Сейчас в семье появился ещё и лабрадор, который тоже является удачным вариантом для знакомства с «правильным» человеком и создания мирной семейной атмосферы. Наименее удачливыми в любви оказались владельцы джек-рассел-терьеров, поэтому с ними выходить на «охоту» на принцев не стоит. Учёные полагают, что такая статистика связана со словами, которыми люди привыкли характеризовать ту или иную породу и, соответственно, владельцев этих собак.