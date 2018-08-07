К 2020 году Китай создаст вторую Луну

В 2020 году Китай выведет на орбиту искусственную Луну для экономии электроэнергии. Об этом сообщил руководитель сообщества новых научных областей Tian Fu У Чуньфэн.

Китай известен своей изобретательностью. Нередко можно встретить ту или иную технику, которая будет изготовлена в Поднебесной. На этот раз инженеры спроектировали вторую Луну, которая улучшит ночное освещение страны. Руководитель У Чуньфэн сказал, что эта луна будет лишь пробной. В 2022 году он выпустит еще 3 луны, которые будут оснащены дополнительными модификациями и станут для жителей Китая главным освещением в ночное время суток.

Вывод на геостационарную орбиту первой «искусственной Луны» пройдет с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань. Спутник будет размещен над городом Чэнду. Его мощности должно хватить, чтобы освещать территорию в 50 км2. Известно также, что Луна будет висеть на высоте 500 км над Землей. Для сравнения, оригинальный спутник Земли находится на расстоянии в 384 тысяч км над планетой. Исходя из расчетов, она будет отражать свет в 8 раз ярче, чем это делает настоящая Луна. Расположение искусственной луны и ее яркость можно будет изменять, однако она не сможет освещать поверхность Земли при наличии любой пасмурной погоды. Не смотря на то, что такой свет не идет в сравнении с электрическим уличным освещением, этого может хватить для экономии электричества.

Искусственная Луна сможет сэкономить Китаю до 174 миллионов долларов в год на электроэнергии. С ней легко можно будет проводить поисково-спасательные операции во время отключения света.

Большое количество институтов уже одобрило проект У Чуньфэн, однако нашлись и критики, которые упомянули о возможном нанесении вреда и негативных последствий для людей и животных из-за нарушения различных моделей метаболизма. Руководитель убеждает экспертов, что тестирование проходит в незаселенных районах пустыни, по этому вред людям и другим живым существам нанести они не могут.