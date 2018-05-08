Ученые нашли способ доказать, что ядро планеты Земля твердое

Ученые из национального университета Австрии показали результаты своих исследований, где имеются доказательства, что ядро планеты Земля твердое.

Данный результат помогает улучшить механизм эволюции планеты. Так утверждают геологи, проводившие эксперименты.

Такая информация не стала новой для ученых. Предположения о том, что ядро нашей планеты твердое находились в развитии ученых еще с 20 века. Доказательств по этому поводу не было до сегодняшнего дня, это было лишь в теории.

Ученые под руководством Тхан-Сон Пхама заметили сдвиговые волны, также их называют J-волны, которые порождают колебания, возникающие только в твердых объектов.

Специальным прибором, который определяет толщину льда в Арктике, повели метод коррелирующего волнового поля и зафиксировали те самые волны.

Ранее ученые выяснили, что герпес порождает болезнь Альцгеймера. Более половины заболевших страдают именно от появления простуды в какой-то определенный момент. Для того, чтобы избежать подобных проблем специалисты советуют сразу принимать действия при любом заболевании.