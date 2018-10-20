Российский аппарат MGNS завершит исследование Меркурия после США

Гамма-спектрометру предстоит проанализировать те части планеты, которые не охватила станция Messenger. Об этом рассказал Игорь Митрофанов из Института космических исследований РАН.

В пятницу СМИ провели презентацию миссии BepiColombo. Она организована Японским агентством аэрокосмических исследований и Европейским космическим агентством. При помощи транспортного модуля ученые доставят к Меркурию исследовательские аппараты, которым предстоит продолжить исследование поверхности, начатое межпланетной станцией из США.

Этому проекту поможет российское оборудование Mercury Gamma-ray and Neutron Spectrometer - спектрометр, улавливающий гамма-лучи и нейтроны. Ему предстоит изучить полярные районы Меркурия. Это позволит ученым завершить карту планеты, которая пока остается неполной. Отмечается, что MGNS собрали на российские деньги. Об этом свидетельствует надпись: "Сделано в России".

В субботу, 20 октября, аппараты запустили с французского космодрома Куру. За пределы Земли их доставит ракета носитель Ariane 5. После транспортный модуль будет двигаться на электрической и солнечной энергии. Ему предстоит выполнить девять гравитационных маневров.