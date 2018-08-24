Заботливые гориллы-няньки покоряют сердца самок

При этом неважно, чьим детям они уделяют внимание - популярность растет примерно 5,6 раз. Такое наблюдение ученые описали в статье для издания Scientific Reports.

Давно замечено: у горилл, в отличии многих млекопитающих, самцы склонны воспитывать потомство вместе с самками. Отцы играют с малышами, оберегают от опасностей и занимаются взаимной чистой шерсти - грумингом. Команда биологов из США и Германии провели исследование с целью выяснить причины столь высокой заботливости на примере горных горилл. Они отобрали три группы из Национального парка вулканов в Руанде.

Долгое время ученые наблюдали за поведением особей, а также собирали экскременты для проведения генетического анализа. Последнее позволило установить родственные связи между взрослыми и детенышами. Ведь большая часть потомства появляется от вожака. Впрочем, другим самцам также удается спариваться с избранницами. Как оказалось, гориллы ухаживают не только за собственными, но и за чужими малышами. Такое поведение покоряет сердца мам, которые позднее проявляют к нянькам повышенную благосклонность.

Авторы исследования использовали полученные статистические данные для создания математической модели. Она учитывала возраст и положение самцов в группе, а на их основе рассчитывала количество потомства за всю жизнь. Как оказалось, даже наименее популярные самцы производили больше потомства, если заботились о детенышах. Это значит, что и самки позволяли нянькам чаще спариваться с ними.