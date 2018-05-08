Ученые выяснили, что короткие апноэ опасны для здоровья человека

Исследователи из Университета здоровья и науки в Орегоне выяснили, что недолгие апноэ во время сна вызывают большую опасность, чем длительные задержки дыхания. Благодаря таким выводам ученые смогут сократить количество смертей.

Апноэ сна появляются в результате нерегулярного расслабления мышц и блокировки дыхательных путей. Данные состояния провоцируют большинство серьезных заболеваний сердца и повышение кровяного давления. Первое время ученые считали, что в опасной зоне находятся только те люди, которые имеют высокую частоту проявления апноэ в промежутке часа.

Также исследователи проводили эксперименты, которые показали, что люди, страдающие малыми перерывами в дыхании,умирают на 30% чаще в периоде 10-ти лет со дня обнаружения проблемы. Данные результаты соответствуют и для мужского, и для женского пола. Людм с подобными проблемам необходимо обращаться к специалистам и иметь аппарат для СИПАП-терапии.

Ранее ученые из Корнельского университета обнаружили, что виртуальная реальность может поменять всю обстановку человека, которая его окружает. Также виртуальная реальность влияет и на вкусовые ощущения.