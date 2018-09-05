Сегодня во французской Гвиане к Меркурию стартовала ракета-носитель Ariane 5 со станцией BepiColombo на борту. Полёт должен занять 7 лет. Миссия стала совместным проектом Евросоюза и Японии при участии России. В частности, на BepiColombo установлен ультрафиолетовый спектрометр российского производства. Аппарат был разработан учёными ИКИ РАН.

Это уже третья попытка доставить зонды к самой маленькой планете Солнечной системы. Первый зонд “благополучно” упал на поверхность Меркурия, разбившись о лёд. Запуск второго был отложен до 2031 года. Чтобы достичь поверхности, кораблю придётся совершить ряд гравитационных манёвров сначала у орбиты Земли, затем Венеры, и только потом Меркурия. На ракету-носитель установлены современные ионные двигатели, работающие на ксеноне. На жидкостных аналогах достичь планеты не представлялось возможным.

Станция будет исследовать магнитосферу Меркурия и его поверхность. Несмотря на неземную жару (+427 °С) на солнечной стороне планеты, на полюсах сохранился водяной лёд. Именно он и заинтересовал учёных, а также состав ядра планеты.

Тем временем NASA планирует запустить зонд-дирижабль в атмосферу Венеры. Поверхность космической красавицы оказалась чересчур агрессивна для посадки. Правда, осуществить полёт получится нескоро, поскольку в данный момент у человечества нет необходимых технологий.

А Роскосмос назвал сроки возобновления запуска “Союзов” на МКС. Это произойдёт в период с 23 ноября по 3 декабря. Повреждённый “Союз МС-09” вернётся на Землю в конце декабря.