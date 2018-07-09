Учёные зафиксировали первые случаи зависимости от электронных сигарет

Медики и учёные из Стэнфорда выяснили, что зависимость от электронных сигарет такая же, как и от обычных. Однако последствия могут быть печальнее.

Учёные проводили исследование в виде опроса молодёжи в несколько этапов, первый из которых состоялся в 2014 году, когда электронные сигареты были на пике популярности. Как тогда, так и в новых опросах главным интересующим учёных вопросом оставался: «Чувствуешь ли ты, что зависим?» Каждый раз поклонники вейп-культуры отвечали отрицательно. Однако следующий перечень вопросов доказал, что опрашиваемые были зависимы от своих сигарет даже сильнее, чем их сверстники, курящие обычный табак.

Притом учёные впервые зафиксировали случаи зависимости от электронных сигарет марки Juul. Пока специалисты не могут объяснить причину. Вероятно, значительную роль сыграл отличный маркетинг и «особые» добавки для изменения вкусовых характеристик дыма. Также учёные зафиксировали высокий уровень никотина в этих сигаретах. Так они подтвердили другую теорию о том, что в юные годы зависимость от никотина проявляется сильнее, что доказали результаты опросов разных годов – молодёжь действительно пристрастилась к вейпам.

Опасность состоит не только в болезнях, которые вызывает дым с примесями сомнительного происхождения, но и отсутствие осведомлённости об этой угрозе. Некоторые родители намеренно покупают детям электронные сигареты, чтобы их чада не увлеклись реальным табаком. Однако вред обоих видов сигарет одинаков: главной угрозой всё ещё остаётся рак.