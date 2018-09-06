В поваренной соли обнаружен пластик

Ученые из Национального университета Инчхона обнаружили, что в подавляющем количестве известных производителей соли были найдены частицы пластика. Специалисты называют данное явление последствием загрязнения водоемов.

Корейские ученые провели исследование, направленное на выявление уровня загрязнения поваренной соли инородными элементами.

Было исследовано и проанализировано 39 самых популярных на данный момент марок по производству соли. И в 36 были обнаружены частицы микропластика. Химики рассказали, что наибольшее содержание пластика было выявлено именно в морской соли. Это заставило ученных в лишний раз напомнить о критическом загрязнении морей и океанов. Чуть меньшая концентрация была обнаружена в озерной и каменной соли.

Также ученые рассказали, что наиболее загрязненной оказалась соль, которая производится в Азии, в частности в Индонезии. Отмечается, что в Индонезии отмечено чрезвычайное загрязнение водоемов.

Помимо этого, ученые рассказывают, что в настоящее время около 300 тонн пластика остается не переработанным, и из-за этого в Тихом океане сейчас находится до 20 тонн пластиковых отходов. Помимо этого, часто встречаются морские обитатели, в чьих организмах также находят следы пластика.

Тем временем ученые уже во второй раз фиксируют экстремально высокую температуру для водоемов Аляски. Специалисты утверждают, что такое явление вызвано глобальным потеплением.