Телескоп "Хаббл" снял первую за сотни лет супервспышку красного карлика

Телескоп «Хаббл» смог заснять мощную супервспышку, которая произошла один раз за сотни лет, от Солнца звезды и последовало в созвездие Песочные Часы. Именно произошедшее явления поставило под сомнение присутствие живого в подобной системе красных карликов.

Супервспышка j02365 оказалась намного мощнее солнечных, а за всю историю жизни людей такое явление наблюдалось лишь 1 или 2 раза. Парк Лойд, который является представителем университета Аризоны, сообщил о разрушении магнитного щита планеты из-за постоянных корональных выбросов. Таким образом, откроется поверхность для разрушительных лучей из космоса. Рентгеновское излучение способно уничтожить атмосферу, потерявшую кислород.

Обычно супревспышки происходят у молодых звезд, которым около 40 миллионов лет или же меньше. Подобные красные карлики выражают свою активность до 100 раз быстрее, чем какие-либо еще светила.

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