Учёные опровергли «бесполезность» передних конечностей тираннозавра

Чтобы узнать больше о предплечье, кистях и суставах древнего ящера, палеонтологи обратились к его дальним потомкам.

Долгое время считалось, что передние лапы огромных ископаемых хищников были бесполезным придатком этого вида динозавров. Хилость конечностей ящера усугублялась анатомической особенностью, при которой он не мог развернуть лапы ладонями вверх и поднести добычу к пасти. По окаменелым останкам ящера невозможно было определить анатомическую костную динамику. Именно для этого необходимо было провести опыты с аллигатором и индейкой – дальними родственниками тираннозавра, имеющими похожий локтевой и плечевой суставы. Учёные исследовали ульну и плечевую кость аллигатора и индейки с помощью рентгеновской реконструкции движущейся морфологии.

Для этого каждое крыло и лапа крепилась к платформе плексигласа между двумя устройствами и производился рентген. Затем, при помощи лески, перетягивали локоть каждого образца, заставляя крыло и лапу сгибаться. Для реконструкции использовались два вида рентгеновских лучей и становилось видно, как кости двигались в трёх измерениях, в точности повторяя виртуальные модели с реальными. Это дало возможность опровергнуть представления о бесполезности передних конечностей ящера. Особенно удивительно было видеть, насколько кости предплечья вращаются вместе с локтевыми, совершая движения за пределами возможностей млекопитающих, подобных человеку.