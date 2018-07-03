Ученые создали имплант, который способен “перезапустить” мертвое сердце

Данный имплант не только способен реанимировать мертвое сердце, но также выполняет еще несколько полезных функций.

Медики из Великобритании создали инновационное устройство, которое способно экстренно “перезапустить” сердце в случае его остановки. Это достигается путем произведения небольших электрических зарядов.

Как стало известно, новый имплант помимо возможности реанимации сердца, выполняет функции кардиостимулятора, например регулирует пульс и следит за состоянием клапанов сердечной мышцы.

Данный имплант имеет достаточно небольшой размер, что является несомненным плюсом. Процесс его установки тоже достаточно прост. Процедура выполняется под общим наркозом. Имплант вводят через небольшой разрез и, благодаря своей компактности, никак не мешает его носителю. Вся операция установки занимает не более 45 минут. А после операции пациент уже может в скором времени вернуться домой.

Имплант уже протестирован на первых носителях. Медики обнаружили, что имплант способен избавлять от отдышки и аритмии. Помимо этого, его ношения спровоцировало снижение давления до состояния нормы.

Напоминаем, что кардиологи рассказали, что для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, категорически не рекомендуется употребление насыщенных жиров, которые находятся в продуктах животного происхождения и жареной пище.