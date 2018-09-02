"Шелковый экран": MIT разработал метод дешевого копирования микросхем

Он позволяет наращивать слои химических элементов на решетку из графена. О ной технологии пишет издание Science.

Сотрудники MIT во главе с доктором Дживаном Кимом. Им удалось разработать принципиально новый метод создания плоских микросхем на основе графена. Для этого нужно поместить графеновую решетку на тонкий слой арсенида галлия или нитрида галлия. При распылении того же полупроводника с другой стороны - на будущей микросхеме появляется узор. Упомянутые соединения весьма дорогие. Однако технология американских физиков позволяет воспроизводить схемы относительно дешево. Она получила название "шелковый экран". Нечто похожее работает в печати.

Дживан Ким утверждает, что метод позволяет копировать микросхемы толщиной в атом. Они получаются гибкими и полупрозрачными. Если нужный материал не перенимает узор оригинала, ученые научились добиваться "копипаста" с посредником в виде никелевой пластины. Доступность и простота технологии должна привести к массовому изготовлению новых микросхем. Проектом уже заинтересовались предприниматели из Японии, США и Южной Кореи. По мнению Дживана Кима, одни из возможных применений метода - производство сверхтонких солнечных панелей, "умной" одежды и фотоники.