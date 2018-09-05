Британский медик объяснил талант да Винчи косоглазием

Болезнь могла обеспечить художнику лучшее стереоскопическое зрение. Исследование опубликовало издание JAMA Ophthalmology.

Историческим фактом является косоглазие нескольких европейских художников: Эдгара Дега, Рембрандта ван Рейн, Альбрехта Дюрера и других. Об этом свидетельствуют автопортреты. Сами живописцы изображали свои глаза в неправильном положении относительно центра.

Сотрудник Лондонского городского университета Кристофер Тайлер пришел к выводу, что аналогичным недугом страдал и Леонардо да Винчи. Британский офтальмолог изучил шесть работ, которые, вероятно, отображали внешность итальянского мастера. Среди них была статуя Давида и бюст "Молодой воин" Андреа дель Верроккьо. При создании этих скульптур Леонардо да Винчи служил у их автора учеником. Другими объектами для исследования стали картины маслом самого исследуемого - "Иоанн Креститель" и "Спаситель мира", а также его автопортрет и знаменитый Витрувианский человек. Все персонажи похожи между собой.

Медик приводит слова Леонардо да Винчи о том, что любой художник подсознательно копирует в работах себя, ведь "душа" считает такой метод лучшим способом показать человека. Измерив углы расположения роговиц в глазницах, Кристофер Тайлер обнаружил характерные отклонения во всех упомянутых работах. По мнению офтальмолога, у Леонардо да Винчи было прерывистое рассеянное косоглазие. Как объяснил ученый, зрачок расслабленного глаза отклонялся на -10,3 градуса от нормального положения. Однако художник был способен выровнять взгляд при фокусировке. Недуг мог обеспечить ему талант трехмерного анализа предметов и необычайную глубину пространства на картинах.