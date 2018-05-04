Ученые выяснили какие птицы представляют угрозу самолетам

Ученые из государственного университета Перми проводили исследования и выяснили, что чайки довольно опасные для самолетов в воздухе. Из всех птиц они подвергают пилота к угрозе больше остальных.

В конце лета данные птицы, вес которых зависит от вида чайки и может достигать от 500 грамм до 1 килограмма, представляют огромный риск для самолета и опасность. В данный период времени у чаек возрастает активность нового потомства. Они часто начинают передвигаться стаей. После определенного исследования все результаты ученые направят в аэропорты России и сообщат о дальнейших действиях и решении проблемы.

Ранее стало известно о том, что палеонтологи сомневаются в биологической природе. Полагается, что древние отложения являются частью самого первого человека. В Австралии ученые нашли определенную структуру, которая являлась жизнью 3.4 млрд лет назад, но с биологической жизнью никак не связана.