Литий-ионный аккумулятор впервые распечатали на 3D-принтере

Ученые из университетов Дьюка и Техаса смогли совершить прорыв, распечатав полноценный аккумулятор на трехмерном принтере.

Как известно, литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в повседневной жизни. Они используются в различных сферах от гаджетов до электромобилей. Аккумуляторы именно данного вида являются более недорогими и простыми. Однако их форма в виде цилиндра является из существенным недостатком. Так как при массовом производстве именно такая форма является наиболее выгодной.

В связи с этим, многим производителям приходится заранее продумывать место, которое будет отдаваться под будущий элемент питания. Но они занимают слишком большой объем, с учетом тенденции делать гаджеты более компактными.

Специалисты из университетов Техаса и Дьюка смогли решить эту проблему, им удалось распечатать аккумулятор на 3D-принтере.

Правда, как сообщают специалисты, такой аккумулятор еще не подходит для массового применения, так как обладает емкостью в два раза меньшей, чем стандартные аккумуляторы.

Ученые хотят пересмотреть список возможным материалов, так как те, которые удобно использовать при работе с принтером, не очень подходят самому аккумулятору.

Ученые утверждают, что подобный метод в будущем позволит изготавливать аккумуляторы любой формы.

Напоминаем, что самые древние существа на земле, которым более 3,7 млн лет оказались всего лишь деформированными камнями.