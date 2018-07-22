Литий-ионный аккумулятор впервые распечатали на 3D-принтере

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Ученые из университетов Дьюка и Техаса смогли совершить прорыв, распечатав полноценный аккумулятор на трехмерном принтере.     

 Как известно, литий-ионные аккумуляторы повсеместно используются в повседневной жизни. Они используются в различных сферах от гаджетов до электромобилей. Аккумуляторы именно данного вида являются более недорогими и простыми. Однако их форма в виде цилиндра является из существенным недостатком. Так как при массовом производстве именно такая форма является наиболее выгодной. 

В связи с этим, многим производителям приходится заранее продумывать место, которое будет отдаваться под будущий элемент питания. Но они занимают слишком большой объем, с учетом тенденции делать гаджеты более компактными. 

 Специалисты из университетов Техаса и Дьюка смогли решить эту проблему, им удалось распечатать аккумулятор на 3D-принтере. 

Правда, как сообщают специалисты, такой аккумулятор еще не подходит для массового применения, так как обладает емкостью в два раза меньшей, чем стандартные аккумуляторы. 

Ученые хотят пересмотреть список возможным материалов, так как те, которые удобно использовать при работе с принтером, не очень подходят самому аккумулятору. 

Ученые утверждают, что подобный метод в будущем позволит изготавливать аккумуляторы любой формы. 

Напоминаем, что самые древние существа на земле, которым более 3,7 млн лет оказались всего лишь деформированными камнями.

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Автор - Тереза Кёльн
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