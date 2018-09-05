Ученые изобрели тест, который предсказывает способность пережить инсульт

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Примечательно, что через него уже прошел даже президент США Дональд Трамп. При этом, другие эксперименты доказали его точность.

 Стало известно о свежей разработке ученых, которые занимаются изучением у людей последствий возникновения инсульта. Как оказалось, они изобрели необычный тест. Он оценивает объём памяти и мыслительные навыки и таким образом предсказывает способность пациента пережить острое нарушение кровоснабжения головного мозга, приводящее к его очаговому поражению.

Тест получил название Montreal Cognitive Assessment. Чтобы его пройти, потребуется не больше десяти минут. При этом, по результатам будет видно, может ли случиться, что больной умрет в течение трех последующих лет, или же у него выявят трудности с подвижностью.

Ученые считают, что трудности с мышление обязательно сказываются на физическом здоровье. По их словам, они также подают сигнал о плохой циркуляции крови в мозге. В свою очередь, эти проблемы не могут не дать о себе знать. Если они присутствуют, то сразу понятно, что у пациента прослеживаются такие недуги как завышенное артериальное давление, а также другие сердечные болезни.

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Автор - Мартина Корф
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