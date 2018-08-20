Бросить без "ломки": Ученые разработали уникальную вакцину для курильщиков

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Над веществом, которое помогает побороть вредную привычку без развития абстинентного синдрома, работали специалисты из Сан-Диего (Калифорния, США).

 Ученые Института Скриппса хотели создать препарат, который помог бы курильщикам навсегда забыть о вредной привычке. По их словам, далеко не каждый человек обладает достаточной силой воли, чтобы не сорваться, когда решает завязать с сигаретами. Чаще всего все они сдаются из-за "ломки". Специалисты решили учесть именно этот фактор, однако решение нашли совершенно неожиданно.

Во время исследований они наткнулись на фермент NicA2. Он содержится в клетках бактерии Pseudomonas putida. Американским ученым пришлось несколько поработать над его структурой, чтобы она подходила для работы в человеческом организме. Эксперимент показал, что данный фермент производит разложение всего никотина, который попадает в кровь, однако оставляет в ней его следы. Таким образом курильщик сможет бросить вредную привычку, избежав абстинентного синдрома.

Вакцина является действительно уникальной, так как помогает не только избежать "ломки", но и приобрести иммунитет к табаку. Ученые, которые ее разработали, поясняют, что это связано с его принципом действия. Фермент действует не в самом мозге, а в кровотоке, что является положительным фактором для потенциальных пользователей.

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Автор - Мартина Корф
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