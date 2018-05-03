Московские биологи вырастили неуязвимые к ВИЧ эмбрионы человека

В своей работе ученые использовали инструменты редактирования генома CRISPR-Cas9. Они описали проект в статье, опубликованной в журнале "Вестник РГМУ".

Существует генетическая мутация, которая делает людей неуязвимыми к ВИЧ-инфекции. Она заключается в гене CCR5Δ32 и не дает вирусу влияют на лимфоциты CD4+ в иммунной системе. Впервые ученые обратили внимание на этот фактор в 2007 году, когда американец Тимоти Браун впервые в истории избавился от ВИЧ. Ему помогла пересадка костного мозга, направленная против лейкемии. К сожалению, мутацией обладают лишь 10% европейцев. В других регионах она встречается ещё реже.

В 2015 году биоинженеры из Китая при помощи CRISPR-Cas9 отредактировали человеческие эмбрионы и получили первые образцы с измененным CCR5Δ32. У них получилось передать изменения лишь одному эмбриону из 20. Группа российских ученных решила повторить эксперимент, внеся некоторые изменения. В проекте приняли участие сотрудники МГУ, РНИМУ имени Пирогова, а также Исследовательского центра имени Кулакова.

Московские биологи взяли дефектные человеческие зиготы с тремя наборами хромосом, которые непригодны для развития при искусственном оплодотворении. В яйцеклетки добавили белок Cas9 с заранее отобранными РНК и ДНК. Благодаря этому большинство эмбрионов унаследовали мутацию против ВИЧ. Из восьми развившихся образцов-бластоцит неуязвимость получили пять, что составляет 65%.