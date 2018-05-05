Ученые выяснили, что занавешенные окна провоцируют уязвимость человека к болезням

Ученые выяснили, что если занавешивать окна, то люди становятся уязвимыми ко многим болезням.

Исследователи сообщают, что закрытые окна провоцируют уязвимость болезней, так как солнечный свет уничтожает большинство болезнетворных болезней. Бактерии живут в пыли, а темнота и непопадание света создают все условия для их жизни. Такое возникновение появляется не только в домах, но и в обычных офисах.

Доктор Аскан Фахамипур, который является руководителем данного научного исследования, дал свой комментарий по этому поводу и рассказал, что каждый человек большую часть времени находится в помещении, где и подвергается воздействию пылевых частиц, которые несут бактерии. Таким обратом уязвимость к болезням разного рода повышается. На самом деле, очень важно знать и понимать какое воздействие оказывает на организм атмосфера в помещении.

Ученые из Университета Орегона провели эксперимент, в котором задействовали 11 одинаковых комнат с разным уровнем освещенности. Результаты начали появляться через 90 дней. В комнатах с плохим освещением или вовсе без него оказалось в два раза больше распространенных бактерий, которые способны к размножению.

Ранее ученые обнаружили новый эффективный способ усилить оргазм. Каждой женщине исследователи советуют заниматься йогой. Проводимые эксперименты показали, что девушки с данным направлением гимнастики могут похвастаться улучшением половой жизни.