Ученые выяснили, что занавешенные окна провоцируют уязвимость человека к болезням

Сегодня, 00:30 \\ Наука

Ученые выяснили, что если занавешивать окна, то люди становятся уязвимыми ко многим болезням.

 Исследователи сообщают, что закрытые окна провоцируют уязвимость болезней, так как солнечный свет уничтожает большинство болезнетворных болезней. Бактерии живут в пыли, а темнота и непопадание света создают все условия для их жизни. Такое возникновение появляется не только в домах, но и в обычных офисах.

Доктор Аскан Фахамипур, который является руководителем данного научного исследования, дал свой комментарий по этому поводу и рассказал, что каждый человек большую часть времени находится в помещении, где и подвергается воздействию пылевых частиц, которые несут бактерии. Таким обратом уязвимость к болезням разного рода повышается. На самом деле, очень важно знать и понимать какое воздействие оказывает на организм атмосфера в помещении.

Ученые из Университета Орегона провели эксперимент, в котором задействовали 11 одинаковых комнат с разным уровнем освещенности. Результаты начали появляться через 90 дней. В комнатах с плохим освещением или вовсе без него оказалось в два раза больше распространенных бактерий, которые способны к размножению.

Ранее ученые обнаружили новый эффективный способ усилить оргазм. Каждой женщине исследователи советуют заниматься йогой. Проводимые эксперименты показали, что девушки с данным направлением гимнастики могут похвастаться улучшением половой жизни.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Эксперт: побывавшие на Луне астронавты заражены смертельной «лунной болезнью»

 Исследователь Майкл Делп из Университета Флориды США предполагает, что участники программы «Аполлон» сильно пострадали от полета на Луну. Якобы, более 43% астронавтов скончались из-за проблем с...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Европейцы и азиаты делают разные гримасы при оргазме

 При этом боль представители разных культур воспринимают почти одинаково. Такое...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

Гидрофильные презервативы из США скользят даже без смазки

 Трение латексного изделия сильно уменьшилось благодаря тонкому слою полимера. Об этом...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ