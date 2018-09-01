Airbus Helicopters защитила в Европе проект гибридного винтокрыла RACER

Сегодня, 12:32 \\ Наука

Прототип инновационного вида транспорта должен появиться в конце 2019 года. Об этом пишет издание Defense Aerospace.

 Компания Airbus Helicopters вот уже несколько лет разрабатывает в Европе гибридный винтокрыл по программе Clean Sky 2. Впервые проект RACER представили в 2017 году. Теперь конструкторы защитили свой эскиз перед европейским консорциумом. Концепция стартапа предполагает, что винтокрыл будет отключать один из двигателей для экономии топлива в полете. Это делает RACER не только быстрым, но и экологичным транспортом.

От существующих вертолетов и самолетов гибридная техника отличается конструкцией. Помимо несущего винта, она получит замкнутое крыло с двумя толкающими винтами. По словам разработчиков, RACER на 50% обгонит существующие модели Airbus Helicopters. Он сможет разгоняться до 407 километров в час. При этом крейсерская скорость будет 350 километров в час. Этому немало поспособствует подъемная сила, созданная за счет крыла. При этом винтокрыл будет тратить на 25% меньше ресурсов. К тому же, он не нуждается в аэродроме.

Airbus Helicopters планирует начать летные испытания RACER в 2020 году. Опытной модели в рамках тестирования предстоит налетать 200 часов. Пока же консорциум производит некоторые элементы для будущего винтокрыла. В будущем его смогут применить для пассажирских перевозок на небольшие дистанции.

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Автор - Александр Лубяной
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