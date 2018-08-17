Палеонтологи заподозрили небиологическую природу древнейших отложений

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По одной из версий, строматолиты из Гренландии возрастом 3,7 миллиарда лет образовали совсем не бактерии. Об этом ученые пишут в журнале Nature.

 Строматолиты - это окаменелости, образованные на мелководье при участии крупных колоний бактерий, именуемых "матами". Как правило, они застыли в виде конусов или столбов. Ученые отмечают, что такую форму строматолитам придают пленки, оставшиеся после бактериальных сообществ. Кроме биологических останков, окаменелости содержат частицы горных пород, застывающих вместе с матами. Структуры получаются достаточно хрупкими и со временем разрушаются от воздействия внешней среды. Это мешает ученым определить природу особенно древних структур, образовавшихся около 3-4 миллиардов лет назад - в эпоху архея.

В 2006 году экспедиция во главе с австрийцем Абигайлем Аллвудом нашла в Австралии скопления строматолитов, имеющих коническую и другие формы. Их возраст составляет 3,43 миллиарда лет. Исследователи пришли к выводу, что в пользу органического происхождения стркутур свидетельствует именно разнообразие форм. Спустя 10 лет австралийские и британские ученые заявили о новой находке в Гренландии. Они объявили свои строматолиты из Исуа древнейшими из известных - около 3,7 миллиарда лет. Окаменелости имели форму асимметричных конусов.

Но недавнее исследование Абигайла Аллвуда и его коллег доказывают небиологическую природу образований. Ученые заподозрили, что структуры образованы не колониями бактерий, а деформацией углеродных пород. Анализ показал, что "строматолиты" не содержат упомянутых пленок. Химические элементы в отложениях указывают на появление окаменелостей в море, а не на излюбленных бактериями мелководьях.

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Автор - Александр Лубяной
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