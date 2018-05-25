Ученые рассказали подробности о белых дырах

Человек не имеет возможности увидеть черные дыры, но с помощью различных косвенных данных можно понять их нахождение. Лишь в теории существуют также и белые дыры, свойства которых абсолютно противоположны. У ученых есть предположения, что светлые материи могли затеряться во Вселенной или исчезнуть на фоне темного.

В 1960-е годы Игорь Новиков, который является советским физиком-теоретиком, сделал выводы, что в космосе существуют объекты, полностью противоположные черным дырам. Название новой материи было соответствующее, Новиков назвал это белыми дырами.

Черные дыры затягивают в себя объект и разделяют на мелкие частицы, а белые дыры наоборот, создают из частиц предмет и отправляют в прошлое. Но, к сожалению, все светлые материи, которые образовались благодаря большому взрыву, теперь мертвы.

Физик из Америки Алан Гут в 1980-м году выдвинул свою теорию, которая предусматривает рождение вселенных. Белая дыра производит, а черная остается неким шрамом. Мужчина допустил возможность, что наша Вселенная появилась таким же образом.

Ранее стало известно о последствиях начинающей глобальной катастрофы. В Арктике исчезает ледяной покров, который уже много лет находился там. Из-за глобального потепления льды начинают таять, а от данного места остался тонкий слой, который в ближайшее время тоже превратиться в воду.