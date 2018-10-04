Птицы с невзрачным голосом отрастили яркие перья для привлечения самок

Этот класс животных ведет эволюционный отбор, компенсируя невзрачную внешность красивым пением и наоборот. К такому выводу пришли авторы статьи, размещенной в издании Proceedings of the Royal Society B.

У птиц очень развит половой отбор партнеров по физическим характеристикам. В брачный период самцы с яркими перьями привлекают самок танцами, а певчие виды соревнуются в трелях. Некоторые птицы могут похвастаться как привлекательной внешностью, так и приятным голосом. Но недавно ученые выяснили, что успешное размножение обеспечивает лишь один фактор - доминирующий.

Сотрудники Оксфордского университета во главе с Джозефом Тобиасом провели исследование на примере схожих видов птиц, которых в науке называют сестринскими. Для эксперимента они отобрали 259 таких пар и проанализировали основные показатели пения и расцветки, образцы которых нашли открытом доступе. Орнитологи сравнили качество трелей с внешними отличиями между самцами и самками - дихроматизмом.

Как оказалось, чем невзрачнее голос - тем ярче оперение. Существует и обратная зависимость. Ученые считают, что в ходе эволюции птицы сосредоточили внимание на своем лучшем качестве: приятном голосе или перьях. Развивать оба - слишком затратно. Да и не нужно. Как предполагает группа Джозефа Тобиаса, на доминирующую особенность может влиять ареал обитания. Вполне возможно, что пения придерживаются жители лесов, а обитатели открытых зон отрастили цветные перья.