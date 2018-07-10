Ученые выложили в сеть видео поющих ледников

Специалисты американского геофизического союза выложили видео, в котором отчетливо слышно звуки, издаваемые ледниками на шельфе Росса. Также они подробно рассказали об особенностях пения ледников. Сообщили о том, как же ледяные глыбы издают такие звуки, но и попытались выявить пользу для науки в данном видео.

В данном месте дует сильный ветер, благодаря которому происходит вибрация по всем плитам и получается особый шум, напоминающий гудение. Из-за такогозвука ледники получили свое интересное название. Жульен Чепат известный математик и геофизик получил видео, в котором хорошо слышно гудение глыб, в 2015 году, но в сеть оно попало лишь сегодня.

Авторы видеоролика сообщили, что данное пение улавливает только специально предназначенное оборудование, но для записи они увеличили частоту звука искусственно, благодаря чему гудение воспринимается и человеческим ухом. Ученые назвали пение ледников жутким и сверхъестественным.

Шельфовый ледник Росса является самым крупным в Антарктиде, а его площадь достигает 487 квадратных километров. Его можно сравнить с площадью всей Франции.

Специалисты предполагают, что от ледяных источников может быть польза. Благодаря изучению их пения геофизики станут следить за изменением ледников, что поможет работе климатологов и многих других ученых.

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