Европейцы и азиаты делают разные гримасы при оргазме

При этом боль представители разных культур воспринимают почти одинаково. Такое исследование приводит издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Раньше считалось, что при люди демонстрируют примерно одинаковое выражение лица при оргазме и боли. Это явление изучили сотрудники Университета Глазго во главе с Рейчелом Джеком. Они решили создать анимированные модели лиц, основываясь на три основных параметра: положение губ, сморщенность носа и движения бровей. Так у них получилось 42 подпараметра.

3600 готовых гримас продемонстрировали 80 добровольцам. Одна половина группы была представлена европейцами, а вторая - азиатами. Мужчин и женщин также отобрали по 40. При этом все участники проекта были гетеросексуальны и вели активную половую жизнь. Ученые предложили им выбрать конфигурацию, которая отражает боль и оргазм. Финальную модель собрали из наиболее популярных параметров.

Как оказалось, европейцы и азиаты по-разному представляют выражение лица при оргазме. Главным культурным различием стал рот. Если первые в момент сексуального наслаждения открывают рот, то вторые изображают улыбку.

Ученые выяснили, что люди разделяют невербальную реакцию на боль и оргазм, демонстрируя разные социальные сигналы. Это позволяет посторонним определить, положительные или отрицательные эмоции он испытывает.