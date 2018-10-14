Стивен Хокинг опроверг существования Бога в последней книге

Даже после смерти известный физик-теоретик будоражит умы поклонников смелыми заявлениями. На очередную теорию обратил внимание телеканал CNN.

Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта. Накануне гибели ученый успел закончить свою последнюю книгу под названием "Краткие ответы на большие вопросы". В тексте он прямо опроверг существование Бога или любого разумного существа, управляющего нашей Вселенной. Стивен Хокинг отметил, что всеми процессами руководит физика. Стоит отметить, что при жизни физик был ярым атеистом и пытался объяснить все тайны мироздания при помощи науки. Часть ответов появится в книге, которую скоро планируют выпустить на рынок.

Кроме религии, Стивен Хокинг затронул в своей книге и другие темы, составив собственный прогноз на будущие события. Среди прочего, ученые предполагает скорое появление новой расы, которой предстоит вытеснить людей. Её могут вывести при помощи технологий генной инженерии. В то же время, Стивен Хокинг спрогнозировал высокие достижения человечества в космонавтике - уже в следующем веке корабли будут легко перемещаться в пределах Солнечной системы.