Наталья Сергунина рассказала о высокой посещаемости центра «Космонавтика и авиация» в рамках «космической недели»

Сегодня, 14:07 \\ Наука

Свыше 25 тысяч человек побывали в Центре «Космонавтика и авиация» (ВДНХ) с 4 по 10 октября. На его площадке в рамках Всемирной недели космоса проводились различные экскурсии, мастер-классы, познавательные туры. Как сообщила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина, также к «космической неделе» была подготовлена реализация проекта по созданию космической почты.

Им была предусмотрена возможность написания и отправки посетителями центра писем космонавтам, которые находятся на орбите или недавно вернулись на Землю. За неделю были собраны свыше тысячи писем от детей и взрослых. Космонавты обещали, что ознакомятся с каждым из них, а затем дадут ответы на вопросы с помощью видеообращений. Об этом проинформировал сайт «Вечерняя Москва».

В Центре «Космонавтика и авиация» за время проведения «космической недели» прошли бесплатные экскурсии для школьных групп, а также детдомовцев из Подмосковья, Ярославской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей. Одна из экскурсий была проведена Героем РФ, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным.



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