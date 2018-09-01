Ученые рассказали о дефиците пива из-за глобального потепления

Ученые из Великобритании, Китая, Мексики и США выявили влияние глобального потепления на урожайность ячменя в 34 регионах мира.

Международные ученые рассказали о том, что глобальное потепление может нанести человечеству дополнительную проблему. Из резкого изменения температуры может сильно пострадать урожайность ячменя. А ячмень, в свою очередь, является основным компонентом для приготовления пива.

Ученые провели анализ на ближайшие 80 лет с учетом возможных засухи и аномальной жары. При таком сценарии, урожай ячменя станет очень скудным, из-за этого масштабы изготовления пива упадут на 29 млрд литров.

А такое падение произведенного напитка повлечет за собой удорожание напитка в два раза. При самом выгодном сценарии производство упадет всего на 4%, что повлечет за собой рост цены всего на 15%.

Также ученые рассказали, что больше всего от падения производства пострадает Китай, так как эта страна является одним из лидеров по потреблению пенного напитка.

Тем временем немецкие ученые рассказали о том, что компоненты, содержащиеся в пиве способны улучшать обмен веществ и препятствовать развитию ожирения. Помимо этого, оно способно защищать печень. Однако ученые предупредили, что такие свойства распространяются только на безалкогольный напиток.