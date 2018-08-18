Ученые выяснили главные причины развития слабоумия‍

Исследованиями занимались специалисты Кембриджского университета, который находится в Великобритании, под руководством доктора Патрика Чиннери. Позже его подробности были опубликованы научным изданием Nature Communications.

Ученые уже довольно давно знают, каким образом у людей начинают развиваться болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. По их словам, это происходит, когда в нервных клетках начинает скапливаться различного рода белковый "мусор". Это приводит к потере памяти, развитию слабоумия, а также к параличу конечностей в случае с болезнью Паркинсона. Чтобы выяснить главные причины, по которым происходят данные мутации, специалисты решили отойти от теории с наследственностью как главным фактором и происследовали целые наборы генов в отдельных клетках мозга.

Считая, что дело может быть в "точечных" мутациях, они решили провести подробное исследование с участием около шестидесяти пожилых людей, которые страдали от слабоумия. Они дотошно изучили все полученные образцы ДНК, исключив возникновение ошибок в их подсчете. Уже после они начали сравнивать структуру каждого образца.

Результаты эксперимента удивили ученых. Они поняли, что мутации действительно не наследуют от родителей - они появляются уже после оплодотворения яйцеклетки во время деления клеток. По словам Чиннери, так бывает, если присутствуют повреждения в генах DNMT3A и TET2. После этого мутации "дожидаются", когда их обладатель достигнет пожилого возраста, и начинают действовать.

Исследование ученых поможет оценить, действительно ли существующие лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона могут излечить от них или хотя бы предотвратить их дальнейшее развитие.