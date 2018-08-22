В янтаре из Мьянмы впервые нашли тело улитки

Ранее ученым удавалось отыскать застывшие раковины, но не мягкие ткани. Свою находку они описали в статье для издания Cutaceous Research.

Мьянма (бывшая Бирма) известна известна богатыми залежами янтаря. Смолистую драгоценность здесь добывают с 19 века. Большую часть 20 века раскопки остановились, чтобы с новой силой начаться в 200 году. В бирманском янтаре нередко встречаются древние представители флоры и фауны. Чаще всего, членистоногие.

А вот улитки и прочие брюхоногие в смоле сохраняются плохо. Недавно группа Лиды Син из Китайского геологического университета впервые нашли раковину вместе с телом. Раскопки велись в долине Хукаунг. По внешним характеристикам ученые отнесли особь к семейству циклофорид, которое весьма распространено в регионе. Согласно радиоизопному анализу, улитка принадлежит к позднему меловому периоду и провела в недрах планеты около 99 миллионов лет. Рядом ученые заметили останки ещё одного моллюска.

Длина тела брюхоногого составляет порядка 6 миллиметров, а диаметр раковины - около 5. Исследователи предполагают, что особь застыла очень юной. Вытянутая форма тела указывает на попытку сбежать из вязкого вещества. Это значит, что при попадании в смолу она была ещё жива. Возможно, именно поэтому её ткани так хорошо сохранились в янтаре.