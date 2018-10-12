При крушении "Союза" сгорел первый биопринтер для космоса

Он должен был напечатать живые ткани в рамках эксперимента на МКС. Теперь российские ученые вынуждены отложить столь важное исследование на неопределенный срок.

11 октября с космодрома Байконур запустили ракету "Союз МС-10" с двумя космонавтами на борту. Через две минуты произошло крушение. Источники рассказали РИА "Новости", что при аварийной посадки от пассажирской капсулы отделился бытовой отсек, который позднее сгорел в атмосфере. А вместе с ним и уникальный биопринтер.

Алексей Овчининин и Ник Хейг должны были провести на МКС 187 суток, во время которых провести первый в истории эксперимент по выращиванию живых тканей в условиях космоса. Согласно плану, у космонавтов должны были получиться 2-3 миллиметра хрящевой ткани человека и щитовидная железа грызуна.

Подробнее о проекте накануне рассказал Юсеф Хесуани, руководящий компанией 3D Bioprinting Solutions. Именно она в сотрудничестве с российскими инженерами изготовила принтер. В него загружаются кюветы с биологическим материалом, который хранится в особом геле. Последний при нагревании растекается и образует жидкую среду с питательными веществами для клеток. Пока они размножаются, магнитные волны принтера придают структуре определенную форму. Процесс занимает около трех суток. Готовые органы должны были покрывать фиксирующим материалом и отправлять на Землю.