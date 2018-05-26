Динозавр Эндрю рассказал ученым о жизни маленьких диплодоков

Сегодня, 19:18 \\ Наука

Американские, канадские и немецкие палеонтологи детально описали обнаруженный ранее в 2010 году на территории штата Монтана, США, череп диплодока. Ученые прозвали особь Эндрю, и благодаря ему научному сообществу удалось узнать много новой информации про данный род динозавров. Результаты исследования представлены в научном издании Scientific Reports. 

Диплодоки, обитавшие на Земле в конце юрского периода, были огромными травоядными животными. Их вес мог составлять 12 тонн. 

Команда палеонтологов во главе с Кэри Вудраффом (Cary Woodruff) занялись изучением черепа молодого динозавра Эндрю, который в длину составил 24 сантиметра. Его морда была короче и уже, чем у взрослых особей. Отличались у Эндрю и зубы – лопатообразные, а сам их ряд удлинен. 

Авторы проекта, исходя из отличий строения зубов молодых и взрослых особей, допустили предположение, что рацион маленьких диплодоков был гораздо более разнообразным. Они употребляли в пищу как ветки и кору деревьев, так и траву с листьями. Палеонтологи рассказывают, что узкая морда говорит о том, что юные особи большую часть времени проводили в лесу, прячась от хищных животных, тогда как взрослые диплодоки отдавали предпочтение открытым пространствам. 

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Автор - K Abou Taam
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