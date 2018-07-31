Туризм в заповедные зоны приводит к вымиранию пингвинов – учёные

Сегодня, 18:06 \\ Наука

Британские специалисты своим 21-летним исследованием обращаются ко всему миру с просьбой пересмотреть туристические программы в заповедные зоны.

Посещение заповедных зон давно стало приятным времяпрепровождением. Однако такой вид туризма наносит планете непоправимый вред. Учёные из British Antarctic Survey начали проводить наблюдения за популяцией 10 колоний субантарктических пингвинов в популярной туристической зоне на острове Гудье, порт Локрой. Следует отметить, что к 4 из 10 колоний пингвинов туристов не пускали. Но, несмотря на это, количество размножающихся пар птиц сократилось на 25%, а количество детёнышей пингвинов – на 54-60%.

Учёные не дают однозначного ответа на вопрос о причине такого резкого сокращения численности вида. Однако присутствие людей в период размножения пингвинов является основополагающим фактором, который приведёт к вымиранию птиц. Второй по значимости причиной называют климатические изменения. Вкупе данные факторы не только убивают заповедные зоны, но и заставляют некоторых живых организмов мутировать. Это создаст проблему для учёных в случае, если потребуется их спасение.

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Автор - Олеся Куприна
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