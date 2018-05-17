Дружелюбие влияет на продолжительность жизни шимпанзе

Американские, британские и японские приматологи в ходе проведения совместного исследования обнаружили зависимость между характером шимпанзе и продолжительностью жизни животного. Результаты работы опубликованы в научном рецензируемом издании eLife.

Команда ученых во главе с Дрю Альтшулем (Drew Altschul) из Эдинбургского университета в своем эксперименте задействовала 538 особей шимпанзе, обитающих в зоопарках в разных уголках мира. Приматологи изучили характер обезьян, основываясь на данных, полученных от специалистов, работа которых заключалась в уходе за животными, а занимались они ею сроком от 7 до 24 лет. Параметры личности приматов оценивали по «большой пятерке» черт, которые используются психологами для описания характера людей, после чего сопоставляли результаты с продолжительностью жизнь обезьян.

Приматологи выяснили, что самцы, отличающиеся дружелюбием, жили гораздо дольше других особей, а для самок продлевающим жизнь качеством характера оказалось восприятие нового опыта, однако последняя зависимость была менее эффективной.

Недавно американские биологи проводили эксперимент с участием макак, который позволил определить зону мозга у обезьян, которая ответственна за принятие рисковых решений.