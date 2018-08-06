Акулы ослабили нюх и зрение ради жизни на глубине

Теперь представители трех видов практически не различают цвета и запахи. Об этом свидетельствует генетическое исследование, опубликованное в издании Nature Ecology&Evolution.

Сотрудники Института физико-химических наук во главе с Шигехиро Кураку выделили геномы коричневополосой и японской кошачьих акул. Кроме того, биологам удалось заново составить геном китовой акулы. Полученную информацию они проанализировали, сравнив с млекопитающими и другими рыбами.

Как оказалось, в генах акул имеются зачатки гормонов, отвечающих за размножение и гомеостаз млекопитающих. Ученые предположили, что эти особенности происходят от далекого предка челюстноротых животных. Как отметили исследователи, на молекулярном уровне акулы развивались куда медленнее лучеперых.

Геном японской кошачьей свидетельствует о том, что этот вид существенно ослабил устройство своих глаз, опустившись на глубину до 300 метров. У них остались лишь рецепторы родопсины, обеспечивающих зрение в темноте. По мнению ученых, так рыбы видоизменились для жизни в новых условиях. Китовые и коричневополосые кошачьи оставили себе опсины, позволяющие видеть в красном диапазоне спектра. При этом все три акулы практически лишились нюха. Вполне возможно, они заменили рецепторы другими механизмами обоняния. Однако генетики их ещё не обнаружили.