Исследователи назвали самые стрессовые периоды воспитания детей

Сегодня, 21:44 \\ Наука

Как выяснилось, замена подгузников, бессонница и знакомство с «устройством» грудничка почти не доставляют трудностей родителям.

Исследование, в котором приняли участие 2000 мам и пап, было проведено при поддержке приложения BPme. В нём родители голосовали за пункты, которые считают самыми стрессовыми в воспитании детей. Так, почти единодушно родители заявили, что 5-летние дети доставляют больше всего хлопот и неудобств. Это связано с их любопытством и дошкольными заботами.

Также родители назвали стрессовыми периодами вечерние ритуалы, водные процедуры, выполнение домашних заданий, контроль за временем, которое дети проводят в Сети, приготовление еды, прогулки и использование автомобиля (для родителей, которые имеют детские кресла). В среднем, родитель ребёнка до подросткового возраста испытывает стресс 6 раз в день.

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Автор - Олеся Куприна
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