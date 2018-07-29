Учёные установили, когда в Австралии появились кенгуру

Учёные из Университета Флиндерса опровергли ранее имеющуюся информацию о появлении сумчатых особей на территории одного из материков.

Так, исследователи заявили, что кенгуру в Австралии появились на миллион лет раньше, чем считалось. Было установлено, что влияние на эволюцию данных особей оказало резкое изменение климатической ситуации 5-12 миллионов лет назад.

Известно, что во время очередного глобального потепления на материке стало гораздо меньше лесного массива, а на освободившихся территориях появились сухие травянистые равнины. Поэтому травоядным животным пришлось адаптироваться к новой диете для выживания. Исследования показали, что зубной аппарат кенгуру был приспособлен под жёсткую траву.

Раньше учёные считали, что сумчатые появились на материке лишь миллион лет назад, что делало их самыми "молодыми" травоядными особями на планете.