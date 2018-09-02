Углеродные выбросы пожаров Амазонки оказались в разы больше, чем полагалось

Сегодня, 13:52 \\ Наука

Британские ученые из Университета Ланкастера смогли выяснить, что пожары в тропических лесах на труднодоступных участках вдоль реки Амазонки являются новым фактором, который оказывает значительное влияние на глобальные климатические изменения. Оказалось, что огонь производит выброс углекислого газа в объемах в три-четыре раза превышающие предположения научного сообщества. Издание EurekAlert! опубликовало результаты исследования. 

Ученые изучали последствия возгораний, происходящих в периоды экстремальных засух в подлесках – участках растительности, находящихся ближе всего к земле. Зарегистрированные в 2015-2016 году пожары охватили территорию площадью в один миллион гектаров, что составляет всего 0,2% тропических лесов Амазонки, однако представляет из себя довольно большое пространство. 

Подобные пожары стали причиной попадания в атмосферу Земли более 30 миллионов тонн углекислого газа, что в несколько раз больше предшествующих предположений климатологов. 

Изучение проблемы изменения климата происходит во всех уголках мира. Недавно немецкие ученые назвали потепление в регионе Арктики причиной аномальных длительных дождей и периодов жары, а их коллеги доказали, что береговая эрозия вечной мерзлоты действительно действительно лишь усиливает глобальное потепление. 

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Автор - K Abou Taam
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