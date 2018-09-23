На дне океана обитает таинственное существо – видео

Морским биологам удалось наконец снять на камеру удивительного глубоководного хищника на дне Атлантического океана. Большерот (Eurypharynx pelecanoides) имеет весьма непривычный для рыб внешний вид, вдобавок, он редко попадается на глаза людям.

Внешность большерота необычна его длинным телом, напоминающим змею, и большой головой, в несколько раз превышающей объемы тела. Рот рыбы может раскрываться настолько широко, что со стороны кажется, что голова животного раздувается подобно воздушному шарику. Большерот предпочитает в основном тропические моря, однако иногда его можно встретить в зонах умеренного климата, а обитает он на глубине от 500 до 3000 метров.

Именно потому представители научного сообщества смогли запечатлеть таинственное существо лишь недавно – производить съемки на подобной глубине обычно проблематично. Морские биологи погрузились на глубину тысячи метров в Атлантическом океане вблизи берегов Португалии. Ученым удалось понаблюдать за рыбой и понять, зачем ей необходим такой огромный «мешок» во рту.

Оказалось, что хищное животное раздувает свою голову так сильно для того, чтобы в процессе охоты шанс на поимку добычи увеличился.

Ученые намерены и дальше изучать загадочную рыбу.