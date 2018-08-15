Влияние нехватки сна на здоровье зависит от цвета кожи и пола

Специалисты выяснили, что от цвета кожи действительно зависит, насколько недостаток сна влияет на состояние организма человека. Удалось установить, кто переносит дефицит сна более стойко.

О результатах исследования сообщает научное издание Neurology. В эксперименте принимали участие более 16 тысяч человек. На протяжении 6 лет за добровольцами осуществляли неустанное наблюдение. Средний возраст участников составил около 64 лет. При этом отмечалось, что никто из них никогда не переносил инсульт и не имел проблем с дыханием во время сна.

В результате удалось выяснить любопытную закономерность. Оказалось, что нехватка сна очень сильно влияет на здоровье. Причем у белокожих мужчин это влияние несколько менее негативное, чем у темнокожих. Ученые установили, что мужчины с белой кожей, которые спали 9 часов и больше, имеют большую вероятность заработать инсульт на 70%, чем представители мужского белокожего населения, которые отводили на сон меньше 8 часов. Что касается темнокожих мужчин, то здесь обратная закономерность. Именно те, кто предпочитал спать менее 8 часов, были менее подвержены инсульту, чем любители долгого сна.

При этом любопытно, что у женщин вообще не наблюдалось подобной тенденции. Риск возникновения острого нарушения мозгового кровообращения у них не зависел от количества часов, которые представительницы прекрасного пола отводили на отдых.