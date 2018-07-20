В 2020 году покажут первый в мире искусственный метеоритный дождь

Японские специалисты уже несколько лет работают над возможностью создания искусственного звездопада. Первое в мире необычное явления пройдет в Японии в 2020 году.

Специалисты токийской компании ALE уже семь лет работают над технологией создания искусственного метеоритного дождя.

Планируется, что добиться имитации звездопада получится путем запуска на орбиту спутника, который будет иметь на своем борту особые шарики и микро-спутники, которые будут выбрасываться в атмосферу.

После выброса они начнут гореть, вызывая разноцветное свечение. Эти шарики полностью сгорают в атмосфере и не несут никакой угрозы для населения.

Также, для уменьшения стоимости такого развлечения, будут использоваться спутники, у которых закончился срок использования.

Первыми, кто смогут увидеть необычное явление, будут жители Хиросимы, но предполагается, что звездопад будет виден на горе Фудзияма и в Сингапуре.

Первый запуск станет пробным, и если все пройдет удачно, то такое явление можно будет устраивать по всему миру.

Тем временем, американец на протяжении 10 лет использовал метеорит, стоимостью 100 тысяч долларов. Дорогостоящий 10-килограммовый камень мужчина получил с приобретением фермы.