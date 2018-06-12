Ученые узнали, какой вред приносят антибиотики для человека

Сегодня, 04:30 \\ Наука

Ученые из Университета Восточной Финляндии узнали, что антибиотик, уоторый часто применяется в медицине ципрофлоксацин повреждает геном митохондрий. Данное вещество отвечает за поставку энергии в клетки тела. В результате, исследователи начали призывать граждан использовать антибиотики, которые входят в группу Фторхинолонов только в крайних ситуациях.

 Врачи из Финляндии говорят, что при попадании в организм ципрофлоксацина, создание энергии митохондриями резко нарушается, что приводит к блокировке клеточного роста и дифференциации. Данные антибиотики порождают различные болезни, одними из которых являются тендинит ( поражение сухожилий), сенсомоторная полинейропатия (разрушение периферических нервов).

Такие антибиотики врачи прописывают при заболеваниях ушей, мочевых проблемах. На сегодняшний день ученые не смогли придумать более щадящие для организма препараты. Ранее ученые сообщили о том, что лапша быстрого приготовления вредит здоровью. В малых количествах еду можно употреблять без каких-либо последствий.

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Автор - Дарья Андросова
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