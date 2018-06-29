Ученые раскрыли секрет происхождения скифов, сарматов и киммерийцев

Генетика этих кочевых народов напоминает структуру представителей мордвы и Северного Кавказа. Подробное исследование опубликовало издание Science Advances.

По современным историческим данным, кочевники появились в Понтийско-Каспийской степи около 3 тысяч лет назад. Среди них выделялись киммерийцы. Через три века их вытеснили скифы, которые надолго закрепили свое господство в регионе. Но со временем на них с запада начали давить македонцы, а с востока - сарматы. Последние, после долгого сосуществования, вытеснили скифов на запад. Кочевое государство сарматов в 4 веке до нашей эры развалили готы и гунны. Ученые сумели отследить изменения в отдельно взятом регионе, однако затрудняются установить изначальное происхождение народов.

Секретом озадачились участники международной группы, включающей исследователей из 6 стран. Её возглавил сотрудник Стокгольмского университета Андерс Гетерстром. При поддержке археологов генетики выделили и секвенировали геном 35 человек, которые населяли степь между 1,9 тысячи лет до нашей эры и 400 годом нашей эры. 13 из них оказались представителями "срубной культуры", 14 - скифами, 5 - сарматами, и 3 - киммерийцами. Ученые раскрыли, что упомянутые кочевые народы имеют схожее генетическое строение, но не являются предками друг друга.

"Срубная" группа могла произойти от охотников-собирателей из Западной Евразии и Ближнего Востока. Киммерийцы, вероятно, имеют схожие корни. Но в них присутствуют генетические особенности степных народов современного Казахстана и России. Со скифами ситуация сложнее. Генетики выделили у них четыре группы. Первая похожа на древних жителей Северной Европы, вторая - Южной, треться - на мордвинов и кавказцев, а четвертая напоминает современных представителей Болгарии, Турции, Греции и Хорватии. Вероятно, скифы вступали в контакт как с европейцами, так и с греками или другими колонистами. Исследователи отмечают, что кочевники той эпохи имеют общих предков с оседлыми "срубными" людьми, но приобрели более разнообразную генетическую структуру из-за постоянных перемещений по миру.