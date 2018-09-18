Ученые доказали то, что можно было не доказывать: объятия улучшают настроение

Американские психологи провели эксперимент, который помог доказать, что объятия с другими людьми способны не только понизить уровень испытываемого стресса после участия в конфликтной ситуации, но и значительно повысить настроение. При чем речь идет о любых объятиях со знакомыми и близкими, не обязательно с партерами. Результаты исследования опубликованы в научном издании PLOS ONE.

Научному сообщество давно известно, что прикосновения человека понижают выработку гормонам кортизола, который вырабатывается у человека в организме при переживании стрессовой ситуации. Американские ученые обратили внимание на то, что в большинстве подобных исследований наблюдали за женщинами, а испытывали их реакцию на прикосновения партнеров.

Майкл Мерфи (Michael Murphy) и Шелдон Коэн (Sheldon Cohen) из Университета Карнеги-Меллона и Дениз Яницки-Девертс (Denise Janicki-Deverts) из Питтсбургского университета провели эксперимент, в котором изучали влияние на стресс объятий с родственниками, друзьями или просто знакомыми людьми, обращая внимание на значение для реакции пола. В эксперименте задействовали 404 человека, из которых 217 были мужчинами, а 187 – женщинами.

Всем испытуемым в течение пары недель каждый вечер совершали звонок, чтобы добровольцы описывали свой день, упоминая некоторые детали, такие, как количество взаимодействий с разными людьми, общее самочувствие, участие в конфликтах и объятия.

Психологи провели анализ собранных данных и обнаружили, что объятия не давали настроению человека сильно ухудшиться после произошедшего конфликта в сравнении с теми участниками, кто пережил стресс, но не обнимал ни кого в тот же день. Более того, подобный контакт с близкими или знакомыми был способен повысить настроение и на следующий день после конфликта. Учеными было замечено и то, что эмоциональное состояние человека восстанавливалось после объятия быстрее.

Также психологи рассказали, что женщины чаще мужчин оказывались участниками конфликтов, однако и обнимались они больше. Оказалось, что пол не имеет значения для зависимости настроения и объятий.

Авторы исследования рассказывают, что проект только начал развиваться, и у них остально большое количество вопросов, на которые они намерены найти ответы.